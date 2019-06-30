Николо Мелли подписал контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс»

Тяжёлый форвард «Фенербахче» Николо Мелли подписал двухлетний контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Другие детали контракта пока не сообщаются.



В минувшем розыгрыше Евролиги итальянский баскетболист в общей сложности провёл в составе турецкого клуба 35 матчей, 34 из которых он начинал в стартовом составе. В среднем Мелли набирал 7,4 очка, совершал 3 подбора и отдавал 1,6 результативной передачи за 26 минут и одну секунду игрового времени.

Ранее «Нью-Орлеан Пеликанс» лишились своего тяжёлого форварда — Джулиус Рэндл сам отказался от возможности автоматически продлить контракт на следующий сезон с зарплатой $ 9 млн.