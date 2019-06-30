Ланге: чтобы раскрепоститься, сборной России нужно оказаться прижатой к стенке

Главный тренер женской сборной России Олаф Ланге прокомментировал победу своих подопечных над командой Беларуси в третьем туре группового этапа Евробаскета.



«Наверное, нам не хватало и мужества в каких-то эпизодах двух первых игр, но сегодня мы вышли с правильным настроем.



Первая четверть была сложной, однако после этого наша физическая сила и настойчивость сделали своё дело и заложили фундамент этой победы. Команда набрала ритм в конце третьей четверти.



Очевидно, чтобы раскрепоститься, этой команде нужно оказаться прижатой к стенке! В этом случае у нас всё хорошо. Потому что в плей-офф все игры будут без права на ошибку. Теперь мы всегда у стенки», — приводит слова Ланге официальный сатй РФБ.