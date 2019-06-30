Ланге: чтобы раскрепоститься, сборной России нужно оказаться прижатой к стенке
Главный тренер женской сборной России Олаф Ланге прокомментировал победу своих подопечных над командой Беларуси в третьем туре группового этапа Евробаскета.
«Наверное, нам не хватало и мужества в каких-то эпизодах двух первых игр, но сегодня мы вышли с правильным настроем.
Первая четверть была сложной, однако после этого наша физическая сила и настойчивость сделали своё дело и заложили фундамент этой победы. Команда набрала ритм в конце третьей четверти.
Очевидно, чтобы раскрепоститься, этой команде нужно оказаться прижатой к стенке! В этом случае у нас всё хорошо. Потому что в плей-офф все игры будут без права на ошибку. Теперь мы всегда у стенки», — приводит слова Ланге официальный сатй РФБ.
- 1 июля 2019
-
00:15
- 30 июня 2019
-
22:58
-
21:04
-
20:36
-
19:32
-
18:56
-
16:25
-
15:25
-
14:24
-
12:45
-
12:34
-
12:09
-
11:59
-
11:46
-
11:11
-
10:42
-
10:30
-
10:11
-
09:52
-
09:38
-
09:15
-
07:21
-
00:24
- 29 июня 2019
-
23:33
-
22:46
-
21:58
-
20:59
-
19:29
-
18:41
-
17:46
-
16:46
-
15:14
-
14:50
-
13:00
-
12:41
Партнерский контент