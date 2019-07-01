Кириленко: надеюсь, что такая яркая победа над Беларусью окрылит сборную России

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал победу женской сборной России над командой Беларуси в третьем туре группового этапа Евробаскета, а также поделился ожиданиями от матча 1/8 финала турнира с Италией.
«Сборная идёт дальше, и это очень важно. Этой команде надо было почувствовать, что она способна побеждать в таких напряжённых играх. Проиграв два матча, девочки смогли собраться. После обидной осечки с Сербией мы старались сделать всё, чтобы подбодрить их, и это сработало. Они умеют играть в классный баскетбол, но расслабиться у них не получалось.
Если говорить про персоналии, то Вадеева набрала очень важные очки. Она большой молодец, но особо отмечу Беглову и Виеру. Первая отлично организовывала львиную долю наших атак, а вторая дала большой импульс в самом начале. Думаю, что момент в первой половине, когда Наташа сделала рывок через всю площадку и не дала игроку сборной Белоруссии забить в отрыве на пустое кольцо, стал решающим в этой игре. Это дало нам всплеск эмоций, огромный импульс, и все начали здорово играть.
Победа над Италией в товарищеском матче ничего не значит. В таких играх, перед крупными турнирами, тренеры нередко прячут своих лидеров, очень часто не играют на результат. У них очень крепкая команда, в которой есть свои лидеры — Фраческа Дотто, Мартина Криппа, Олбис Андрэ… Это будет непростой матч, но я надеюсь, что такая яркая победа в заключительном туре окрылит девушек», — приводят слова Кириленко «Известия».
- 1 июля 2019
-
02:59
-
02:53
-
00:32
-
00:15
- 30 июня 2019
-
22:58
-
21:04
-
20:36
-
19:32
-
18:56
-
16:25
-
15:25
-
14:24
-
12:45
-
12:34
-
12:09
-
11:59
-
11:46
-
11:11
-
10:42
-
10:30
-
10:11
-
09:52
-
09:38
-
09:15
-
07:21
-
00:24
- 29 июня 2019
-
23:33
-
22:46
-
21:58
-
20:59
-
19:29
-
18:41
-
17:46
-
16:46
-
15:14