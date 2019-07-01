Кириленко: надеюсь, что такая яркая победа над Беларусью окрылит сборную России

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал победу женской сборной России над командой Беларуси в третьем туре группового этапа Евробаскета, а также поделился ожиданиями от матча 1/8 финала турнира с Италией.

«Сборная идёт дальше, и это очень важно. Этой команде надо было почувствовать, что она способна побеждать в таких напряжённых играх. Проиграв два матча, девочки смогли собраться. После обидной осечки с Сербией мы старались сделать всё, чтобы подбодрить их, и это сработало. Они умеют играть в классный баскетбол, но расслабиться у них не получалось.

Если говорить про персоналии, то Вадеева набрала очень важные очки. Она большой молодец, но особо отмечу Беглову и Виеру. Первая отлично организовывала львиную долю наших атак, а вторая дала большой импульс в самом начале. Думаю, что момент в первой половине, когда Наташа сделала рывок через всю площадку и не дала игроку сборной Белоруссии забить в отрыве на пустое кольцо, стал решающим в этой игре. Это дало нам всплеск эмоций, огромный импульс, и все начали здорово играть.

Победа над Италией в товарищеском матче ничего не значит. В таких играх, перед крупными турнирами, тренеры нередко прячут своих лидеров, очень часто не играют на результат. У них очень крепкая команда, в которой есть свои лидеры — Фраческа Дотто, Мартина Криппа, Олбис Андрэ… Это будет непростой матч, но я надеюсь, что такая яркая победа в заключительном туре окрылит девушек», — приводят слова Кириленко «Известия».