Харрис подпишет с «Филадельфией» пятилетний контракт на $ 180 млн

Форвард Тобиас Харрис продолжит выступать за «Филадельфию Сиксерс». Новое соглашение 26-летнего баскетболиста будет рассчитано на пять лет, Тобиас заработает за это время $ 180 млн. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Клипперс» планировал рассмотреть вариант с возвращением в команду Харриса, если лидер «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард откажется подписать с ними контракт. В услугах форварда также были заинтересованы «Бруклин Нетс», «Мемфис Гриззлиз», «Юта Джаз» и «Даллас Маверикс».

Харрис начинал сезон-2018/19 в составе «Лос-Анджелес Клипперс», но незадолго до дедлайна был выменян в команду из Пенсильвании.

В минувшем регулярном чемпионате в составе «Филадельфии» он принял участие в 27 встречах, набирая в них 18,2 очка, собирая 7,9 подбора и совершая 2,9 передачи в среднем. В плей-офф Харрис сыграл в 5 матчах, собирая в них коллекцию из 17,6 очка, 9,0 подбора, 4,2 передачи и 1,2 перехвата в среднем.