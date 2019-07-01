Рики Рубио подпишет контракт с «Финикс Санз»

Испанский разыгрывающий Рики Рубио, который с 1 июля стал неограниченно свободным агентом, подпишет трёхлетний контракт с «Финикс Санз», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Согласно договорённости, за три года испанец заработает в Финиксе $ 51 млн.

Ранее сообщалось, что в услугах Рубио была заинтересована «Индиана Пэйсерс». Испанец мог получить место в стартовом составе клуба, после того как стартовый разыгрывающий «Индианы» Даррен Коллисон объявил о завершении игровой карьеры.

28-летний Рубио в течение двух последних лет выступал за «Юту Джаз». В нынешнем сезоне набирал 12,7 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 6,1 передачи за 28 минут игры в регулярном чемпионате и записывал в актив 15,4 очка, 3,2 подбора и 8,6 передачи за 34 минуты в плей-офф.