«Даллас» заключит с Порзингисом пятилетний контракт на $ 158 млн

Форвард Кристапс Порзингис принял предложение руководства «Даллас Маверикс» о продлении контракта. Новое соглашение будет рассчитано на пять лет, Кристапс заработает за это время $ 158 млн. Об этом сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Порзингис стал игроком «Далласа» в ходе минувшего сезона в результате обмена из «Нью-Йорк Никс». Латвиец полностью пропустил минувший сезон из-за разрыва крестообразных связок колена. До тяжёлой травмы Кристапс считался одним из самых перспективных игроков лиги, являлся лидером «Нью-Йорк Никс», а также успел поучаствовать в Матче всех звёзд.

Всего в регулярных чемпионатах 23-летний баскетболист принял участие в 186 встречах, набирая в них 17,8 очка, собирая 7,1 подбора и совершая 1,3 передачи в среднем.