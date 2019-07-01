Рэндл перейдёт в «Нью-Йорк Никс»
Тяжёлый форвард Джулиус Рэндл игрок подпишет трёхлетнее соглашение с «Нью-Йорк Никс» на $ 63 млн, сообщает ESPN.
В минувшем регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации баскетболист принял участие в 73 матчах, набирая в них 21,4 очка, собирая 8,7 подбора и совершая 3,1 передачи в среднем.
Рэндл — седьмой номер драфта-2014. Большую часть карьеры он провёл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Минувший сезон стал для него дебютным в «Нью-Орлеане».
Ранее Рэндл сам отказался от возможности автоматически продлить контракт на следующий сезон с зарплатой $ 9 млн. 30 июня Рэндл стал неограниченно свободным агентом. Помимо «Никс» Рэндл входил в список потенциальных приобретений «Бруклин Нетс», «Чикаго Буллз» и «Сакраменто Кингз».
В услугах Рэндла заинтересованы четыре команды
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