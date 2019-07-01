Томпсон подпишет с «Голден Стэйт» 5-летний контракт на $ 190 млн
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» договорился с атакующим защитником Клэем Томпсоном о подписании 5-летнего соглашения на $ 190 млн, сообщает The New York Times.
Томпсон на протяжении многих лет является одним из лидеров коллектива. Всю профессиональную карьеру он провёл в составе «Голден Стэйт» и трижды завоёвывал с командой титул чемпиона НБА.
В минувшем регулярном чемпионате он провёл 78 матчей, набирая в них 21,5 очка, собирая 3,8 подбора и собирая 2,4 передачи в среднем. В шестом матче финальной серии плей-офф НБА Томпсон получил разрыв крестообразных связок колена, из-за которого пропустит большую часть следующего сезона. В финале «Голден Стэйт» уступили «Торонто Рэпторс» 2-4.
«Голден Стэйт» предложит Томпсону максимальный контракт
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