Рассел перейдёт в «Голден Стэйт»

Разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселл станет игроком «Голден Стэйт Уорриорз» в результате обмена между клубами по схеме сайн-энд-трэйд, сообщает The Athletic. Соглашение будет рассчитано на четыре года, зарплата составит $ 117 млн.

Помимо Расселла, в «Голден Стэйт» перейдут из «Нетс» атакующий защитник Тревеон Грэм и разыгрывающий Шабазз Напьер.

Ранее сообщалось, что Расселлом интересуется «Лос-Анджелес Лейкерс».

23-летний Расселл выступал за «Лейкерс» в первые два года карьеры в НБА до обмена в «Бруклин». В минувшем сезоне он набирал в среднем 21,1 очка и отдавал 7 передач за 30 минут игры в регулярном чемпионате, а также записывал в актив 19,4 очка и 3,6 передачи за 30 минут в плей-офф. Защитник впервые был приглашён на Матч звёзд лиги.