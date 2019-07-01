Источник: Батлер не перейдёт в «Майами»

Трёхсторонняя сделка «Филадельфии Сиксерс», «Майами Хит» и «Даллас Маверикс», в соответствии с которой Джимми Балтер должен был перейти в «Майами», не состоится, сообщает The Athletic.

По данным источника, руководство «Хит» не смогло договориться с «Далласом», так как тот рассчитывал получить Деррика Джонса и Келли Олиника, но «Майами» предложил вместо Джонса Горана Драгича.

По данным источника, руководство «Далласа» теперь не хочет вести переговоры. Следовательно «Филадельфия» и «Майами» будут теперь искать другую третью команду, чтобы совершить обмен.

Ранее предполагалось, что Батлер перейдёт в «Майами» и подпишет с клубом контракт на четыре года на $ 142 млн.

29-летний Батлер перешёл в «Филадельфию» из «Миннесоты Тимбервулвз» в результате обмена в ходе минувшего сезона. В составе «Сиксерс» он набирал 18,7 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 4 передачи за 34 минуты игры в регулярном чемпионате и записывал в актив 19,4 очка, 6 подборов и 5,2 передачи за 35 минут в плей-офф.