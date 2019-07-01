Источник: Леонард неоднократно общался с Джонсоном о переходе в «Лейкерс»

Лёгкий форвард Кавай Леонард несколько раз общался по телефону с бывшим гендиректор «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджиком Джонсоном, сообщает LA Times. По данным источника, Леонард хотел удостовериться, что клуб из Калифорнии действительно заинтересован в его переходе. 30 июня Леонард стал неограниченно свободным агентом, в минувшем сезоне он в составе «Торонто Рэпторс» выиграл чемпионский титул НБА.

Источник сообщает, что Леонард интересовался, пытался ли «Лейкерс» приобрести его, когда тот выступал за «Сан-Антонио Спёрс». Также форварда и его представителей интересовала управленческая структура «Лос-Анджелеса».

Кроме того, утверждается, что Леонард захотел, чтобы «Лейкерс» в случае перехода взял в штаб медицинских специалистов, которых он посоветует. При этом руководство «Лейкерс» уже разрешило Леброну Джеймсу привести знакомых специалистов.

Ранее бывший игрок НБА Тревор Букер сообщил, что Леонард договорился с «Лейкерс» о переходе.