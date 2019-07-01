Источник: Карасёв прилетел в Москву, чтобы подписать контракт с «Химками»

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв приземлился в Москве, чтобы встретиться с представителями «Химок». Карасёв едет в офис подмосковного клуба, «Химки» объявят о контракте через несколько часов, сообщает телеграм-канал «Перехват». Канал о баскетболе.

Ранее «Известия» сообщили, что в «Зените» Карасёву предлагали новый контракт с понижением заработной платы. На это предложение Сергей ответил отказом. В итоге он вёл переговоры с «Зенитом» и «Локомотивом-Кубанью».

В составе «Зенита» Карасёв дважды выиграл бронзовые медали чемпионата России. Ранее сообщалось, что на Карасёва претендуют пять российских клубов.