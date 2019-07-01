Питерс: выиграв титулы с ЦСКА, я воплотил мечту, всегда буду за это благодарен
Форвард Алек Питерс прокомментировал уход из БК ЦСКА. Сегодня, 1 июля, стало известно, что стороны не стали продлевать контракт.
«Спасибо клубу за запоминающийся сезон! Для меня было честью играть и учиться у отличного тренера, рядом с классными партнёрами. Выиграв титулы с этой командой, я воплотил мечту и всегда буду за это благодарен. Желаю всем самого доброго на следующем этапе!» — цитирует Питерса пресс-служба ЦСКА.
В ЦСКА он в среднем набирал 5,6 очка, делал 2,6 подбора, 0,7 передачи, проводя по 15,7 минуты на паркете.
Напомним, минувший сезон стал для Питерса первым в европейском баскетболе. Ранее Алек выступал в университетской лиге, G-лиге и НБА. Пока неизвестно, где Питерс продолжит карьеру.
ЦСКА объявил об уходе Питерса
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