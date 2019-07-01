Источник: Микки подписал контракт с «Реалом»

Журналист Николас Варлас сообщает, что бывший форвард «Химок» Джордан Микки подписал двухлетний контракт с мадридским «Реалом». Ранее сообщалось, что испанцы проявляют интерес к американскому игроку.

Минувший сезон стал для 24-летнего американца первым в Европе. В Евролиге Микки набирал 14,2 очка, собирал 5,0 подбора и совершал 1,1 блок-шота.

Напомним, в завершившемся сезоне «Реал» вышел в «Финал четырёх» Евролиги, однако прекратил борьбу за главный континентальный трофей в полуфинале. В чемпионате Испании мадридцам удалось завоевать титул, в финале плей-офф была повержена «Барселона» — счёт в серии 3:1.

Ожидается, что в ближайшее время команду покинет Густаво Айон, также известно, что лидером мадридцев Факундо Кампаццо интересуются в НБА.