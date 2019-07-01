Источник: центровой «Басконии» Фойтман перейдёт в ЦСКА

Центровой «Басконии» Йоханнес Фойтман перейдёт в ЦСКА, сообщает телеграм-канал «Перехват». По данным источника, москвичи объявят о подписании контракта уже сегодня после прохождения медобследования. Если переход состоится, то Фойтман станет первым немецким игроком в истории ЦСКА.

За карьеру 26-летний немец поиграл за «Скайлайнерс» и «Басконию». В испанской команде немецкий центровой провёл три послених сезона.

214-сантиметровый игрок хорошо запомнился выступлениями за «Басконию», в составе испанцев он играл в Евролиге и против ЦСКА.

Напомним, что сегодня, 1 июля, ЦСКА уже объявил об уходе форварда Алека Питерса.

В минувшем сезоне ЦСКА не только выиграл Единую лигу ВТБ, но и стал победителем Евролиги.