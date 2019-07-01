«Нью-Йорк» договорился с Портисом о двухлетнем контракте

Бывший игрок «Вашингтон Уизардс», а ныне свободный агент Бобби Портис продолжит карьеру в составе «Нью-Йорк Никс». Об этом в своём «твиттере» сообщает спортивный инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.



По информации журналиста, годичный оклад 24-летнего баскетболиста в новом клубе составит $ 15,5 млн. За два года в составе «Никс» Портис заработает $ 31 млн.



Напомним, в сезоне-2018/19 Портис выступал в составах «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс». Средние показатели Бобби за игру: 14,2 очка, 8,1 подбора и 1,4 передачи.



Игроком «Вашингтона» Портис стал в феврале. В составе «Уизардс» он провёл 22 матча.