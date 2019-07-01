«Майами» готов обменять Уайтсайда в «Портленд»

Центровой «Майами Хит» Хассан Уайтсайд близок к переходу в «Портленд Трэйл Блэйзерс», сообщает в своём «твиттере» баскетбольный инсайдер Эдриан Войнаровски со ссылкой на источники в ESPN.



Взамен 30-летнего игрока «Майами» может получить Мо Харклесса и Мейерса Леонарда.



30-летний Уайтсайд защищает цвета «Майами Хит» с 2014 года. В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 72 матчах (53 — в старте), набирая в них 12,3 очка, собирая 11,3 подбора и совершая 1,9 блок-шота в среднем за 23,3 минуты.



Ранее сообщалось, что Хассан принял решение воспользоваться опцией контракта с командой из Флориды и продлит с ней соглашение. За следующий сезон он мог бы заработать $ 27,1 млн.