Трой Дэниелс подпишет контракт с «Лейкерс»

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» согласовало условия однолетнего контракта со свободным агентом, атакующим защитником Троем Дэниелсом, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. За один год в составе калифорнийцев Трой сумеет заработать $ 2,1 млн.
Ожидается, что Дэниелс станет для команды хорошим усилением на периметре и при этом его появление никак не повлияет на платёжную ведомость.
Минувший сезон Дэниелс провёл в составе «Финикс Санз». В регулярном чемпионате он принял участие в 51 встрече, набирая в них 6,2 очка и совершая 1,4 передачи в среднем. При этом процент реализации из-за дуги у Троя составлял 38,1%.
В прошлом баскетболист также выступал в составе «Хьюстон Рокетс», «Миннесоты Тимбервулвз», «Шарлотт Хорнетс» и «Мемфис Гриззлиз».
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