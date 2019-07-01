«Голден Стэйт» вывел из обращения номер Кевина Дюранта

Клуб НБА «Голден Стэйт Уорриорз» вывел из обращения 35-й номер, под которым на протяжении последних трёх сезонов выступал лёгкий форвард Кевин Дюрант. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.



«Три года назад мы были в восторге от прибытия Кевина Дюранта — одного из лучших игроков, когда-либо игравших в баскетбол. Он подарил массу хайлайтов нашим болельщикам за время выступления за наш клуб.



Сегодня, когда он открывает новую главу в своей невероятной карьере, мы благодарим Кевина за всё и желаем всего наилучшего. Более ни один игрок «Уорриорз» не сможет носить майку с номером «35» — номером, под которым играл Дюрант», — сообщается в официальном заявлении клуба.



За три года в составе «Голден Стэйт» Дюрант дважды приводил команду к чемпионским званиям, оба раза становясь MVP финальной серии.

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