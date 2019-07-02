Гладкова: в матче с Беларусью сборная России наконец нашла свою игру

Баскетболистка сборной России Юлия Гладкова прокомментировала победу над командой Беларуси в третьем туре группового этапа Евробаскета.

«У них сильная команда, которая провела два хороших матча в группе. Но мы их изучили, поняли, что они используют короткую ротацию — шесть-семь человек. Игра у них достаточно медленная. Поэтому мы старались убежать в быстрый отрыв, отдавались на максимум в каждом эпизоде и старались быть очень сконцентрированными в защите. В итоге у нас получилось выполнить все установки тренера и выиграть с нужной разницей. Главное, что мы идём дальше, стартовые неудачи остались позади.

Италия? Мы победили итальянок на товарищеском турнире в Сарагосе, но это ни о чём не говорит. С тех пор у них обновился состав, да и вообще подготовительные игры и плей-офф чемпионата Европы — далеко не одно и то же. С Беларусью мы наконец нашли свою игру — надеюсь, и дальше будем показывать баскетбол высокого уровня», — приводят слова Гладковой «Известия».