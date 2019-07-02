Кевон Луни остаётся в «Голден Стэйт»

Баскетболист Кевон Луни, выступающий на позиции центрового и тяжёлого форварда, подпишет новый контракт с «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своём «твиттере». Соглашение будет рассчитано на три года, за которые игрок получит $ 15 млн.



В минувшем сезоне Луни принял участие в 80 матчах «Голден Стэйт». В среднем за игру он набирал 6,3 очка и делал 5,2 подбора.

В финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» уступил со счётом 2-4 команде «Торонто Рэпторс», которая впервые в своей истории завоевала титул чемпиона НБА.

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» продлит соглашение с атакующим защитником команды Клэем Томпсоном и подпишет контракт с разыгрывающим «Бруклин Нетс» Д'Анджело Расселлом.

Томпсон подпишет с «Голден Стэйт» 5-летний контракт на $ 190 млн