Источник: Леонард ответил отказом на предложение «Клипперс»

Экс-форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, ставший свободным агентом, отказался переходить в «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает журналист Fox Sports Крис Бруссард. По словам источника, Кавай планирует перейти в «Лос-Андлежес Лейкерс».

«Мне сказали, что «Лейкерс» — приоритет Леонарда. Он и его представители говорили вчера с Мэджиком Джонсоном, они донесли до него свои требования. Ничего ненормального, просто включение кое-кого в штаб. Также Леонард интересовался, будут ли к нему относиться так же, как к Леброну Джеймсу. Если Джини Басс (владелец президент клуба. — Прим. «Чемпионата») ничего не выкинет, Кавай подпишет с «Лейкерс», — сказал Бруссард в эфире Fox Sports Radio.

Ранее бывший игрок НБА Тревор Букер заявил, что Леонард уже договорился о переходе в «Лейкерс».

Напомним, в минувшем сезоне Леонард помог клубу из Торонто впервые в своей истории выиграть чемпионский титул НБА.