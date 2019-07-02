ЦСКА объявил о переходе Фойгтмана
Пресс-служба ЦСКА объявила о переходе центрового Йоханнеса Фойгтмана. 26-летний немец подписал с московским клубом контракт на два года.
Фойгтман станет первым немецким игроком в истории ЦСКА. В своей карьере он поиграл за «Скайлайнерс» и «Басконию». В испанской команде немецкий центровой провёл три последних сезона.
За карьеру в Евролиге он реализовал 37,4% трехочковых. В минувшем сезоне его средние показатели составили 7,5 очка, 5,8 подбора и 2,6 передачи за 24,3 минуты в 33 матчах Евролиги, 9,3 очка, 5,6 подбора, 2,4 передачи за 23,0 минуты в 35 матчах чемпионата Испании.
«Счастлив быть здесь, выступать за такой престижный клуб. Надеюсь выиграть много титулов и получить удовольствие от игры!» — цитирует Фойгтмана пресс-служба ЦСКА.
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