Церковный: бюджет «Зенита» будет увеличен

Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный рассказал о подготовке к новому сезону с учётом приглашения команды в Евролигу. Питерцы получили от организаторов «уайлд-кард» на турнир.

«Это скажется не только на клубе, но и вообще на баскетболе в Петербурге и Ленинградской области. Думаю, что благодаря этому событию баскетболом начнут заниматься больше людей, в спортшколах начнётся баскетбольный бум. Во-вторых, для самого клуба это огромный стимул для роста и развития по всем направлениям — начиная со спортивной части и заканчивая офисом.

Естественно, наша задача — сделать так, чтобы это было надолго. Мы понимаем, что сезон будет сложным и с точки зрения силы соперников, и с точки зрения того, что нам нужно показать свою конкурентоспособность на уровне Евролиги. С другой стороны, если мы хотим там задержаться, мы обязаны хорошо выступить в Единой лиге ВТБ и попасть как минимум в финал, чтобы продлить ещё хотя бы на год наше пребывание в Евролиге. Всё очень сложно. Будем готовиться. Работу нам предстоит выполнить колоссальную.

А пока «Зенит» — самый активный клуб на трансферном рынке. В любом случае нашей изначальной задачей было своевременное, плановое и грамотное комплектование команды на следующий сезон. Те баскетболисты, которых мы уже успели подписать, были подписаны в рамках плановой работы по комплектации команды. Говорить о том, что мы подписали Хвостова, Зубкова и легионеров исключительно под Евролигу, абсолютно неправильно. Они давно входили в сферу наших интересов.

Бюджет клуба будет логично увеличен. Сложно пока назвать порядок цифр. Опять же, нужно время, чтобы это экономически обосновать. Необходимо провести расчёты по нашему участию, по переоборудованию домашней арены, которая в связи с более строгим по сравнению с Еврокубком регламентом тоже будет совершенствоваться. Сейчас как раз занимаемся этим вопросом», — цитирует Церковного «Фонтанка».