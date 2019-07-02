Фойгтман: смотрел за Новицки в финале серии НБА в 2011 году

Новобранец ЦСКА центровой Йоханнес Фойгтман рассказал, как стал баскетболистом. Также немец вспомнил, как на него повлияли успехи соотечественника Дирка Новицки.

«Мне все виды спорта нравились, всё свободное время проводил на площадках. Кажется, бабушка подарила мне приглашение в баскетбольный лагерь, где меня спросили, хочу ли я заниматься этим серьёзно. Ответил «да». Не могу сказать, что кто-то меня подталкивал. Можно сказать, всё так совпало.

Безусловно, я следил за Новицким. Конечно, не так пристально, как после переключения на баскетбол. Что на меня повлияло больше, так это противостояние «Лейкерс» и «Селтикс», которые в те годы сражались в финалах НБА. А первый мой контакт с баскетболом НБА был немного раньше, когда мы смотрели за Дирком в серии с «Майами», которую он проиграл. Это был 2011-й. Думаю, все немецкие баскетболисты тогда сидели у телевизоров», — цитирует Фойгтмана пресс-служба ЦСКА.

Московский клуб объявил о подписании контракта с Фойгтманом сегодня, 2 июля. Ранее немец выступал за «Басконию».