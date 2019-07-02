Церковный: «Зенит» поборется за Леонарда, а если серьёзно, звёзд из НБА не ждём

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный рассказал о подготовке команды к новому сезону. Церковный заявил, что питерцы будут усиливать состав перед выступлением в Евролиге. Ранее стало известно, что Евролига выдала «Зениту» «уайлд-кард».
«У нас задача — собрать максимально боеспособный и ровный состав, который бы отвечал нашим задачам. Мы не отдаём приоритета игрокам с громкими именами. Наша задача — собрать команду, которая будет чётко сформирована под тренера, под его видение баскетбола. Попробуем побороться за Кавая Леонарда, но, если серьёзно, звёзд из НБА я бы в ближайшее время не ждал. Как бы то ни было, новички с достаточно известными именами обязательно будут.
Пока мы себе конкретных задач не ставили. Думаю, что сначала нужно завершить комплектацию состава. Затем — изучить результаты работы на трансферном рынке наших будущих соперников, проанализировать и понять, на что мы объективно можем рассчитывать. Только одно могу сказать однозначно: когда мы начинали борьбу за «уайлд-кард», у нас не было мыслей об участии ради участия», — цитирует Церковного «Фонтанка».
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