УНИКС продлил сотрудничество с Колесниковым и Сергеевым

Руководство УНИКСа продолжает работу над формированием состава на будущий сезон. Так, в казанском клубе объявили, что в команде остаются Евгений Колесников и Павел Сергеев, сообщает официальный сайт УНИКСа.

С Колесниковым подписан контракт по схеме «1+1». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ он принял участие в 32 матчах, набирая в них 5,5 очка, собирая 2,3 подбора и совершая 0,9 передачи в среднем.

Что касается Сергеева, то в его случае УНИКС воспользовался опцией контракта и продлил соглашение на год. Он в сезоне-2018/19 принял участие в 24 матчах, набирая в них 2,8 очка и совершая 1,0 передачи в среднем.

Напомним, ранее в Казани сообщили, что команду покинули Морис Ндур и Пьеррия Хенри. При этом в УНИКСе продлили сотрудничество с главным тренером Димитрисом Прифтисом.