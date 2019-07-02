Три брата Адетокунбо попали в предварительную заявку сборной Греции на ЧМ-2019

Тренерский штаб сборной Греции по баскетболу огласил предварительную заявку на матчи чемпионата мира—2019, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае. В список вошли 18 игроков.

Как и ожидалось, MVP минувшего сезона НБА, форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо сыграет на чемпионате мира. Интересно, что в список кроме него попали два его родных брата — Танасис и Костас. Также стоит отметить, что в предварительную заявку попали одни из лучших защитников Евролиги — Костас Слукас и Ник Калатес.

Также из известных игроков в списке оказались Яннис Бурусис, Тайлер Дорси, Георгиос Папаяннис, Георгиос Принтезис и Яннис Папапетреу, сообщает Eurohoops.

На первом групповом этапе чемпионата мира сборная Греции померится силами с соперниками из Новой Зеландии, Бразилии и Черногории.