Три брата Адетокунбо попали в предварительную заявку сборной Греции на ЧМ-2019

Тренерский штаб сборной Греции по баскетболу огласил предварительную заявку на матчи чемпионата мира—2019, который пройдёт с 31 августа по 15 сентября в Китае. В список вошли 18 игроков.
Как и ожидалось, MVP минувшего сезона НБА, форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо сыграет на чемпионате мира. Интересно, что в список кроме него попали два его родных брата — Танасис и Костас. Также стоит отметить, что в предварительную заявку попали одни из лучших защитников Евролиги — Костас Слукас и Ник Калатес.
Также из известных игроков в списке оказались Яннис Бурусис, Тайлер Дорси, Георгиос Папаяннис, Георгиос Принтезис и Яннис Папапетреу, сообщает Eurohoops.
На первом групповом этапе чемпионата мира сборная Греции померится силами с соперниками из Новой Зеландии, Бразилии и Черногории.
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