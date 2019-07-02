«Клипперс» полностью гарантировали контракт Лу Уильямса

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» приняло решение полностью гарантировать контракт защитника Лу Уильямса, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Таким образом, за следующий год баскетболист заработает $ 8 млн, ранее по соглашению Уильямсу было гарантированно лишь $ 2 млн.

По итогам минувшего сезона защитник был признан лучшим шестым игроком лиги. Всего он принял участие в 75 поединках (1 в старте), набирая в них 20,0 очка, собирая 3,0 подбора и совершая 5,4 передачи в среднем. Баскетболист выступает в составе «Лос-Анджелес Клипперс» с 2017 года и за два года дважды признавался лучшим шестым игроком.

В прошлом Лу также защищал цвета «Филадельфии Сиксерс», «Атланты Хоукс», «Хьюстон Рокетс», «Торонто Рэпторс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».