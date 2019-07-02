Стрелниекс сменит «Олимпиакос» на «Панатинаикос»

Защитник сборной Латвии Янис Стрелниекс принял решение сменить команду. Баскетболист, проведший два минувших сезона в составе «Олимпиакоса», подпишет контракт с принципиальным соперником пирейцев «Панатинаикосом», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Георге Заккас.

В минувшем сезоне Евролиги он принял участие в 20 поединках (5 в старте), набирая в них 8,3 очка, собирая 1,9 подбора и совершая 2,0 передачи за 20,4 минуты в среднем.

Напомним, что «Олимпиакос» по итогам минувшего сезона покинул чемпионат Греции, что было связано с судейскими скандалами. Ожидается, что пирейцы будут выступать в Адриатической лиге. Что касается «Панатинаикоса», то афиняне стали чемпионами сезона-2018/19.