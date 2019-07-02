Пуарье продолжит карьеру в «Бостоне»
Французский центровой Венсан Пуарье договорился о подписании контракта с «Бостон Селтикс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Стороны заключат соглашение на два года.
Баскетболист выступал в составе «Басконии» с 2017 года. Минувший сезон стал для него одним из лучших. По итогам сезона он попал во вторую символическую сборную Евролиги.
Пуарье в сезоне Евролиги-2018/19 принял участие в 34 встречах, набирая в них 11,9 очка, собирая 8,3 подбора, совершая 1,1 передачи и 0,8 перехвата в среднем.
Ранее «Бостон Селтикс» договорился о подписании контракта с другим центровым — Энесом Кантером. При этом руководство клуба из Массачусетса рассталось с опытным центровым Элом Хорфордом.
- 2 июля 2019
-
21:52
-
20:33
-
20:26
-
19:20
-
19:09
-
18:19
-
17:59
-
16:52
-
16:47
-
14:39
-
13:01
-
12:10
-
10:50
-
10:41
-
09:29
-
09:05
-
08:37
-
06:40
-
03:51
- 1 июля 2019
-
23:28
-
23:23
-
22:46
-
22:34
-
22:25
-
22:23
-
20:02
-
18:21
-
17:57
-
15:25
-
15:17
-
14:40
-
14:16
-
13:42
-
13:10
-
12:18
Партнерский контент