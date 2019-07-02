Пуарье продолжит карьеру в «Бостоне»

Французский центровой Венсан Пуарье договорился о подписании контракта с «Бостон Селтикс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Стороны заключат соглашение на два года.



Баскетболист выступал в составе «Басконии» с 2017 года. Минувший сезон стал для него одним из лучших. По итогам сезона он попал во вторую символическую сборную Евролиги.



Пуарье в сезоне Евролиги-2018/19 принял участие в 34 встречах, набирая в них 11,9 очка, собирая 8,3 подбора, совершая 1,1 передачи и 0,8 перехвата в среднем.



Ранее «Бостон Селтикс» договорился о подписании контракта с другим центровым — Энесом Кантером. При этом руководство клуба из Массачусетса рассталось с опытным центровым Элом Хорфордом.