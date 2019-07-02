«Филадельфия» предложила Симмонсу 5-летний контракт на $ 168 млн
Руководство «Филадельфии Сиксерс» предложило форварду Бену Симмонсу новый контракт, рассчитанный на пять лет. По его условиям баскетболист сможет заработать $ 168 млн, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Вероятнее всего, стороны подпишут контракт.
Симмонс — первый номер драфта-2016. В минувшем сезоне он принял участие в 79 матчах, набирая в них 16,9 очка, собирая 8,8 подбора, совершая 7,7 передачи и 1,4 перехвата в среднем. В плей-офф австралиец принял участие в 12 матчах и собирал в них коллекцию из 13,9 очка, 7,1 подбора, 6,0 передачи и 1,3 перехвата в среднем.
Напомним, ранее команда из Пенсильвании заключила максимальное соглашение с форвардом Тобайсом Харрисом.
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