Тейс согласовал новый двухлетний контракт с «Бостоном»
Немецкий центровой Дэниел Тейс, который также может выступать на позиции тяжёлого форварда, договорился о подписании нового двухлетнего контракта с «Бостон Селтикс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. По новому соглашению баскетболист за два сезона заработает в Массачусетсе $ 10 млн.
Тейс в минувшем регулярном чемпионате принял участие в 66 поединках, набирая в них 5,7 очка и собирая 3,4 подбора в среднем. Всего за океаном немец провёл в регулярных чемпионатах 129 матчей, набирая 5,5 очка и собирая 3,9 подбора.
Ранее «Бостон Селтикс» объявил о подписании контрактов с центровыми Энесом Кантером и Венсаном Поарье и защитником Кембой Уокером, при этом Массачусетс уже покинули Эл Хорфорд и Кайри Ирвинг.
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