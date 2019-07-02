Тейс согласовал новый двухлетний контракт с «Бостоном»

Немецкий центровой Дэниел Тейс, который также может выступать на позиции тяжёлого форварда, договорился о подписании нового двухлетнего контракта с «Бостон Селтикс», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. По новому соглашению баскетболист за два сезона заработает в Массачусетсе $ 10 млн.

Тейс в минувшем регулярном чемпионате принял участие в 66 поединках, набирая в них 5,7 очка и собирая 3,4 подбора в среднем. Всего за океаном немец провёл в регулярных чемпионатах 129 матчей, набирая 5,5 очка и собирая 3,9 подбора.

Ранее «Бостон Селтикс» объявил о подписании контрактов с центровыми Энесом Кантером и Венсаном Поарье и защитником Кембой Уокером, при этом Массачусетс уже покинули Эл Хорфорд и Кайри Ирвинг.