Женская сборная России победила Италию и прошла в четвертьфинал Евробаскета
В Белграде завершился переходной матч за выход в четвертьфинал женского Евробаскета между сборными Италии и России. Первая четверть встречи прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 17:17. Во второй десятиминутке итальянки были чуть лучше, что позволило им уйти на большой перерыв в статусе лидеров — 33:29.
Однако во второй половине встречи подопечные Ланге прибавили и уже после третьего игрового отрезка вели в счёте — 47:45. В заключительные десять минут встречи Россия показала образцовую оборону и обеспечила комфортную победу — 63:54. Лучшей в составе россиянок стала Мария Вадеева, собравшая коллекцию из 19 очков и 9 подборов.
Таким образом, россиянки пробились в четвертьфинал турнира, где встретятся с командой Испании.
ЧЕ-2019 (ж). 1/8 финала
02 июля 2019, вторник. 21:30 МСК
Италия
54 : 63
(17:17, 16:12, 12:18, 9:16)
Россия
Италия: Дотто, Ромео, Соттана, Дзандалазини, Де Претто, Криппа, Кубай, Эрколи, Чинили, Андре, Пенна
Россия: Мусина, Белякова, Вадеева, Федоренкова, Шилова, Логунова, Виеру, Беглова, Лешковцева, Гладкова, Майга, Левченко
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