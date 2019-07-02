Женская сборная России победила Италию и прошла в четвертьфинал Евробаскета

В Белграде завершился переходной матч за выход в четвертьфинал женского Евробаскета между сборными Италии и России. Первая четверть встречи прошла в равной борьбе, что отразилось и в цифрах на табло — 17:17. Во второй десятиминутке итальянки были чуть лучше, что позволило им уйти на большой перерыв в статусе лидеров — 33:29.

Однако во второй половине встречи подопечные Ланге прибавили и уже после третьего игрового отрезка вели в счёте — 47:45. В заключительные десять минут встречи Россия показала образцовую оборону и обеспечила комфортную победу — 63:54. Лучшей в составе россиянок стала Мария Вадеева, собравшая коллекцию из 19 очков и 9 подборов.

Таким образом, россиянки пробились в четвертьфинал турнира, где встретятся с командой Испании.