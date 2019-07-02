Ланге: в перерыве перегруппировались и нашли свой дух

Главный тренер женской сборной России по баскетболу Олаф Ланге прокомментировал победу своих подопечных в поединке с Италией в переходном матче за выход в четвертьфинал Евробаскета. По словам специалиста, ход встречи доказал, что у России есть повзрослевшая команда, которой можно гордиться.

«Рад, что справились с трудностями, это очень сложный матч. Думаю, в первой половине мы были не такими свежими, итальянки попадали трёшки, и это их заряжало. В перерыве мы перегруппировались и нашли свой дух, своё настроение. Я горжусь девушками, потому что они смогли вырваться с «-8» в третьей четверти, это доказывает, что мы — повзрослевшая команда», — передаёт слова Ланге корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.