Виеру: в матче с Италией Россия начала играть с третьей четверти
Центровая сборной России Наталья Виеру поделилась впечатлениями от победы своей команды над Италией в переходном матче Евробаскета за выход в четвертьфинал турнира (63:54). По словам баскетболистки, по-настоящему россиянки включились в игру лишь в третьем игровом отрезке.
«Это была тяжёлая игра, в первой половине мы давали играть соперницам в свой баскетбол, они много бросали, мы давали им. Мы же не могли найти свою игру. Начали играть в середине третьей четверти, когда справились с давлением», — передаёт слова Виеру корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.
Напомним, что в четвертьфинале турнира подопечные Олафа Ланге встретятся с одними из фавориток первенства — испанками. Этот матч состоится 4 июля.
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