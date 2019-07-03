Виеру: в матче с Италией Россия начала играть с третьей четверти

Центровая сборной России Наталья Виеру поделилась впечатлениями от победы своей команды над Италией в переходном матче Евробаскета за выход в четвертьфинал турнира (63:54). По словам баскетболистки, по-настоящему россиянки включились в игру лишь в третьем игровом отрезке.

«Это была тяжёлая игра, в первой половине мы давали играть соперницам в свой баскетбол, они много бросали, мы давали им. Мы же не могли найти свою игру. Начали играть в середине третьей четверти, когда справились с давлением», — передаёт слова Виеру корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

Напомним, что в четвертьфинале турнира подопечные Олафа Ланге встретятся с одними из фавориток первенства — испанками. Этот матч состоится 4 июля.