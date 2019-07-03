Томпсон перенёс операцию и вернётся в строй через 7 месяцев

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон перенёс операцию на травмированном колене, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Напомним, что в финальной серии плей-офф он перенёс разрыв крестообразных связок колена.

Операция прошла успешно. Точных сроков его возвращения в строй не дают, но ожидается, что полное восстановление займёт от 5 до 7 месяцев. Таким образом, можно ожидать, что Томпсон примет участие в следующем сезоне.

Напомним, что Клэй договорился о новом контракте с «Уорриорз». Согласно нему он останется в команде ещё на 5 лет и заработает $ 190 млн.

В минувшем регулярном чемпионате он провёл 78 матчей, набирая в них 21,5 очка, собирая 3,8 подбора и собирая 2,4 передачи в среднем.