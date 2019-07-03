Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Голден Стэйт» подпишет контракт с Гленном Робинсоном

«Голден Стэйт» подпишет контракт с Гленном Робинсоном
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» договорилось о подписании контракта со свингменом Гленном Робинсоном, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Баскетболист подпишет с калифорнийцами контракт на два года.

Минувший сезон баскетболист провёл в составе «Детройт Пистонс». В регулярном чемпионате сезона-2018/19 он принял участие в 47 встречах, набирая в них 4,2 очка и собирая 1,5 подбора за 13,0 минуты игрового времени в среднем.

Робинсон — 40-й номер драфта-2014. За его плечами пять сезонов в НБА. За это время он успел сменить несколько команд, поочередно защищая цвета «Миннесоты Тимбервулвз», «Филадельфии Сиксерс», «Индианы Пэйсерс» и «Детройт Пистонс». Всего в регулярных чемпионатах на его счету 219 встреч.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент