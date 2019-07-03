«Голден Стэйт» подпишет контракт с Гленном Робинсоном

Руководство «Голден Стэйт Уорриорз» договорилось о подписании контракта со свингменом Гленном Робинсоном, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Баскетболист подпишет с калифорнийцами контракт на два года.

Минувший сезон баскетболист провёл в составе «Детройт Пистонс». В регулярном чемпионате сезона-2018/19 он принял участие в 47 встречах, набирая в них 4,2 очка и собирая 1,5 подбора за 13,0 минуты игрового времени в среднем.

Робинсон — 40-й номер драфта-2014. За его плечами пять сезонов в НБА. За это время он успел сменить несколько команд, поочередно защищая цвета «Миннесоты Тимбервулвз», «Филадельфии Сиксерс», «Индианы Пэйсерс» и «Детройт Пистонс». Всего в регулярных чемпионатах на его счету 219 встреч.