Де Коло может продолжить карьеру в «Фенербахче»

Бывший защитник ЦСКА Нандо де Коло может продолжить карьеру в турецком «Фенербахче». Об этом сообщает инсайдер Эмилиано Карчиа в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что де Коло надеется вернуться в НБА. По словам баскетболиста, он уже поручил своему агенту изучить возможные варианты продолжения карьеры за океаном.
Напомним, в прошлом француз уже выступал в НБА, защищая цвета «Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс». Права на игрока по-прежнему принадлежат «Торонто». Всего в регулярных чемпионатах НБА на счету игрока 119 матчей, в которых он набирал 3,8 очка, собирал 1,8 подбора и совершал 1,7 передачи в среднем.
За пять лет в составе «армейцев» он дважды побеждал в Евролиге, а в сезоне-2015/16 стал MVP сезона, MVP «Финала четырёх» и самым результативным игроком Евролиги. Кроме того, защитник трижды был включён в первую символическую сборную сезона Евролиги и ещё дважды во вторую.
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