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Кириленко: Евробаскет показал, что все сборные научились играть

Кириленко: Евробаскет показал, что все сборные научились играть
Баскетбол / Сборные 0

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко дал комментарий после победы женской сборной России над Италией в переходном матче Евробаскета за выход в четвертьфинал турнира (63:54).

«В целом Евробаскет показал, что все сборные научились играть, и каждый каждого может обыграть. Этот чемпионат показывает, что все соперники очень равные.

Мне очень нравится эта команда, очень молодая. Левченко, Майга, Мусина, Вадеева — ещё вчера они играли в молодёжной сборной. Их время приходит, но постепенно. Хочется, чтобы оно наступило быстрее, но всё должно быть постепенно», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Напомним, что в четвертьфинале турнира подопечные Олафа Ланге встретятся с одними из фавориток первенства — испанками. Матч состоится 4 июля.

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