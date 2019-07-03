Мусина: сборная России идёт дальше, и дальше будет больше
Форвард сборной России Раиса Мусина прокомментировала победу над Италией в переходном матче Евробаскета (63:54), а также поделилась ожиданиями от матча 1/4 финала турнира с Испанией.
«Мы очень рады этой победе, мы идём дальше, и дальше будет больше. Мы начали матч с итальянками от защиты, и соперницы стали очень много мазать. Мы же почувствовали игру и довели матч до победы.
Испания очень хорошая команда. Мы их хорошо знаем, играли и победили в товарищеской игре перед Евробаскетом. Это быстрая, бросающая команда. В первую очередь надо будет защищаться один на один, чтобы добиться успеха», — приводит слова Мусиной ТАСС.
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