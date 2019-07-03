Астахов: не допускаю мысли, что Моня или Вяльцев покинут «Химки»

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов сообщил, что клуб планирует подписать новые контракты с ветеранами Сергеем Моней и Егором Вяльцевым. При этом Астахов признал, что пока стороны не смогли договориться об условиях продолжения сотрудничества.

«Мы действительно взяли курс на омоложение состава, но при этом хотим сохранить наших прославленных ветеранов. Это и Сергей Моня, и Егор Вяльцев. Сейчас идёт переговорный процесс. Достаточно непростой. При этом я не допускаю мысли, что кто-то из них покинет «Химки».

С Андреем Зубковым была простая ситуация. Мы хотели его сохранить и вели переговоры о продлении контракта, но он принял решение продолжить карьеру в другом клубе. Мы все взрослые люди и понимаем, что от решений, которые ты принимаешь сейчас, зависит твоё будущее», — цитируют Астахова «Известия».