Хиллиард — о переходе в ЦСКА: это слишком хороший шанс, чтобы его упустить

Новобранец БК ЦСКА Дэрран Хиллиард прокомментировал подписание контракта с московским клубом. Сегодня, 3 июля, было объявлено, что Хиллиард подписал контракт на один год. Ранее американский игрок выступал за «Басконию».

«Когда мне представилась возможность сыграть за один из самых авторитетных клубов в европейской истории, я понял, что это слишком хороший шанс, чтобы его упустить. Играть под руководством тренера Итудиса — честь для меня, и я не могу дождаться визита в Москву, чтобы прочувствовать невероятные традиции баскетбольного ЦСКА.

Моя единственная цель — помочь ЦСКА побеждать в матчах и взять больше титулов. Буду отдавать всё сердце и душу на каждой тренировке и игре, делать всё возможное, чтобы внести вклад в эти победы», — цитирует Хиллиарда пресс-служба ЦСКА.