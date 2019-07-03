MVP финала чемпионата Болгарии подписал контракт с «Нижним Новгородом»

БК «Нижний Новгород» подписал контракт с американским защитником Брэндоном Брауном. 29-летний игрок заключил соглашение на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

Браун выступал в NCAA и NAIA, после чего перебрался в австралийский клуб «Маунт Гамбьер Пионерс». Также американец поиграл в Бразилии, а с 2015 года выступал в Европе. За последние годы он защищал цвета кипрской «Омонии Никосии», польских «Вилки Морские», «Сярка Тарнобжег», «Туров» и «Трефл Сопот».

С 2016 года американский защитник играл за болгарский «Балкан». Этот коллектив стал чемпионом Болгарии, а Браун был признан MVP финала. В местной лиге он принял участие в 35 матчах, отметившись средними показателями в 14,3 очка, 2,3 подбора, 5,3 передачи (56,7% — двухочковых, 49,3% — трёхочковых).