«Барселона» объявила о подписании контракта с Хиггинсом

Бывший защитник ЦСКА Кори Хиггинс подписал контракт с «Барселоной», сообщает пресс-служба каталонского клуба. Американский баскетболист подписал соглашение, рассчитанное на три года.

Последние четыре сезона Хиггинс провёл в ЦСКА. За это время он четырежды становился чемпионом Единой лиги ВТБ и дважды — победителем Евролиги.

В общей сложности за ЦСКА он провёл 239 матчей. Средние показатели американского защитника составили 11,4 очка, 2,0 подбора, 1,8 передачи и 0,8 перехвата за 21,4 минуты.

Ранее американец защищал цвета турецкого «Газиантепа», российского «Триумфа», клуба НБА «Шарлотт Бобкэтс» и команды из Лиги развития «Лейкленд Мэджик». О предстоящем уходе из ЦСКА Хиггинс сообщил сразу после заключительного матча финальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками».