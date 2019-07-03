Итудис: Хиллиард показал, что является хорошим созидателем, командным игроком

Главный тренер БК ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание контракта с американским форвардом Дэрраном Хиллиардом. Сегодня, 3 июля, пресс-служба ЦСКА объявила о переходе игрока из «Басконии».
«С момента нашего первого контакта Дэрран с волнением и энтузиазмом отнёсся к возможности играть за ЦСКА. В свой первый год в Европе он показал, что является хорошим созидателем, исполнителем, защитником, командным игроком. Сейчас нет смысла говорить много: остальное следует доказать на паркете. Счастливы, что он в нашей команде. Приветствуем Дэррана в семье ЦСКА», — цитирует Итудиса пресс-служба москвичей.
В минувшем сезоне Хиллиард выступал за «Басконию». В составе испанского клуба он не пропустил ни одного матча в Евролиге, в среднем набирая 9,4 очка, делая 2,9 подбора и 1,1 передачи.
- 3 июля 2019
-
13:27
-
13:00
-
12:23
-
11:12
-
10:43
-
10:17
-
03:59
-
02:58
-
02:34
-
01:57
-
01:33
-
01:25
-
01:20
-
00:18
- 2 июля 2019
-
23:48
-
23:09
-
22:02
-
21:52
-
20:33
-
20:26
-
19:20
-
19:09
-
18:19
-
17:59
-
16:52
-
16:47
-
14:39
-
13:01
-
12:10
-
10:50
-
10:41
-
09:29
-
09:05
-
08:37
-
06:40