Итудис: Хиллиард показал, что является хорошим созидателем, командным игроком

Главный тренер БК ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание контракта с американским форвардом Дэрраном Хиллиардом. Сегодня, 3 июля, пресс-служба ЦСКА объявила о переходе игрока из «Басконии».

«С момента нашего первого контакта Дэрран с волнением и энтузиазмом отнёсся к возможности играть за ЦСКА. В свой первый год в Европе он показал, что является хорошим созидателем, исполнителем, защитником, командным игроком. Сейчас нет смысла говорить много: остальное следует доказать на паркете. Счастливы, что он в нашей команде. Приветствуем Дэррана в семье ЦСКА», — цитирует Итудиса пресс-служба москвичей.

В минувшем сезоне Хиллиард выступал за «Басконию». В составе испанского клуба он не пропустил ни одного матча в Евролиге, в среднем набирая 9,4 очка, делая 2,9 подбора и 1,1 передачи.