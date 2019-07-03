Торопов покидает «Нижний Новгород»
Форвард Сергей Торопов покидает «Нижний Новгород» по истечению срока контракта, сообщает официальный сайт нижегородской команды. Свою карьеру он продолжит в другом клубе.
Торопов присоединился к нижегородскому коллективу в марте 2018 года. Торопов является воспитанником нижегородского баскетбола. До «Нижнего Новгорода» он выступал в составе команды МБА, в которой являлся капитаном.
В прошедшем сезоне Торопов принял участие в 25 матчах Единой Лиги ВТБ, проводя на паркете в среднем 9:36 минут. За это время форвард в среднем набирал 4,1 очка, совершал 1,7 подбора и отдавал 0,4 результативной передачи. В Лиге Чемпионов он сыграл в 17 встречах, в среднем набирая 3,8 очка, совершая 1,8 подбора и отдавая 0,4 передачи в 17 играх.
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