«Мемфис» обменяет Парсонса в «Атланту» на Пламли и Хилла
Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Чендлер Парсонс в ближайшее время станет игроком «Атланты Хоукс», сообщает в своём «твиттере» баскетбольный инсайдер Эдриан Войнаровски.
В обмен на Парсонса «Мемфис» получит центрового Майза Пламли и лёгкого форварда Соломона Хилла.
В минувшем сезоне Парсонс провёл за «Мемфис» 25 матчей. В среднем 30-летний баскетболист набирал 7,5 очка, 2,8 подбора и 1,7 передачи за 19 минут и 49 секунд игрового времени.
В контракте Парсонса с «Гриззлиз» остался один год, за который он получит $ 25,1 млн.
- 3 июля 2019
-
18:38
-
18:14
-
15:58
-
15:42
-
13:27
-
13:00
-
12:23
-
11:12
-
10:43
-
10:17
-
03:59
-
02:58
-
02:34
-
01:57
-
01:33
-
01:25
-
01:20
-
00:18
- 2 июля 2019
-
23:48
-
23:09
-
22:02
-
21:52
-
20:33
-
20:26
-
19:20
-
19:09
-
18:19
-
17:59
-
16:52
-
16:47
-
14:39
-
13:01
-
12:10
-
10:50
-
10:41
Партнерский контент