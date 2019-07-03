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«Мемфис» обменяет Парсонса в «Атланту» на Пламли и Хилла

«Мемфис» обменяет Парсонса в «Атланту» на Пламли и Хилла
Баскетбол / НБА 0

Лёгкий форвард «Мемфис Гриззлиз» Чендлер Парсонс в ближайшее время станет игроком «Атланты Хоукс», сообщает в своём «твиттере» баскетбольный инсайдер Эдриан Войнаровски.

В обмен на Парсонса «Мемфис» получит центрового Майза Пламли и лёгкого форварда Соломона Хилла.

В минувшем сезоне Парсонс провёл за «Мемфис» 25 матчей. В среднем 30-летний баскетболист набирал 7,5 очка, 2,8 подбора и 1,7 передачи за 19 минут и 49 секунд игрового времени.

В контракте Парсонса с «Гриззлиз» остался один год, за который он получит $ 25,1 млн.

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