Федоренкова: постараемся закрыть всех лидеров Испании и реализовать свои козыри

Разыгрывающая сборной России Екатерина Федоренкова поделилась ожиданиями от матча 1/4 финала Евробаскета с национальной командой Испании.

«В целом у Испании хорошие и опытные игроки, будет очень сложный матч. Они быстрые, любят быстрые прорывы. К тому же испанки хорошо нас знают по матчам чемпионата России и играм в еврокубках. Мы не сможем их чем-то удивить. Впрочем, как и они нас. Мы знаем их слабые стороны, постараемся закрыть всех лидеров и реализовать все свои козыри», — приводят слова Федоренковой «Известия».

Ранее подопечные Олафа Ланге в переходном матче за выход в четвертьфинал турнира обыграли сборную Италии со счётом 63:54. Федоренкова в той встрече набрала два очка и отдала результативную передачу.