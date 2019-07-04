Астахов: «Химки» ведут переговоры с Дилэйни

Гендиректор «Химок» Павел Астахов заявил, что подмосковный клуб интересуется бывшим разыгрывающим «Атланты Хоукс» Малькольмом Дилэйни. В то же время Астахов признал, что подписать опытного баскетболиста, поигравшего в России за «Локомотив-Кубань», будет сложно.

«Мы интересуемся всеми сильными игроками, которые сейчас доступны на рынке. Малкольм — безусловно один из них. Мы заинтересованы в его подписании, ведём переговоры. Но договориться с ним будет сложно. Приоритет Малкольма — вернуться в НБА. В таких случаях переговоры всегда затягиваются», — цитируют Астахова «Известия».

Напомним, ранее «Химки» объявили о переходе форварда «Зенита» Сергея Карасёва. По словам Астахова, подмосковный клуб продолжит активную работу над усилением состава.